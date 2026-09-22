В Котласе пройдет молодежный экофорум «ЭкоСтарт» с 2 по 4 октября

Молодежный форум «ЭкоСтарт» пройдет в Котласе со 2 по 4 октября на площадке Дома молодежи, где участники займутся разработкой экопросветительских проектов по четырем направлениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Пересильд уд...
- Гриб предложил сд...
- Госдума утвердила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым