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Мировое обозрение

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Новые Ryzen спроектируют в Индии — AMD открыла свой крупнейший дизайн-центр в стране

Новые Ryzen спроектируют в Индии — AMD открыла свой крупнейший дизайн-центр в стране

AMD во вторник открыла свой крупнейший дизайн-центр в Бангалоре (Индия), который стал десятым объектом американской технологической компании в Индии, включая офисы в Дели, Гуруграме, Хайдарабаде и Мумбаи.

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