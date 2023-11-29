Новые Ryzen спроектируют в Индии — AMD открыла свой крупнейший дизайн-центр в стране

AMD во вторник открыла свой крупнейший дизайн-центр в Бангалоре (Индия), который стал десятым объектом американской технологической компании в Индии, включая офисы в Дели, Гуруграме, Хайдарабаде и Мумбаи.
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