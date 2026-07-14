Ад для пехоты: наземный робот-камикадзе «Штурмовик» ворвался на передовую

Война — это не только дроны в небе. На земле тоже происходит тихая революция. Пока все обсуждают FPV-камикадзе, российские военные начали массово использовать то, что работает там, где коптер бессилен — под дождем, в лесу, под обстрелом.
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