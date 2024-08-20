Повысит ли ЦБ ключевую ставку, китайские банки возвращают платежи. Обзор Банки.ру

Предположения населения о росте цен вышли на максимум этого года, пишет «Коммерсант». Зарегистрированное Банком России новое повышение инфляционных ожиданий населения на фоне заметного снижения доли респондентов, располагающих сбережениями, может стать для регулятора очередным аргументом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.