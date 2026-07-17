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Аудиторы проверили эффективность трат на ремонт дворов Орла

Аудиторы проверили эффективность трат на ремонт дворов Орла

Контрольно-счётная палата Орла (КСП) в соответствии с планом работы на 2026 год проверила эффективность использования МКУ «Объединённый муниципальный заказчик» бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий за 2025 и прошедший период 2026 года.

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