В субботу пригородные поезда в Астрахани будут курсировать по расписанию рабочего дня

А в День народного единства - выходного В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства 2 ноября движение пригородных поездов в Астрахани будет организовано по расписанию рабочего дня, а 4 ноября – выходного.
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