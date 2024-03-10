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США стали главным поставщиком СПГ в Европу. Американцы своего добились.

США стали главным поставщиком СПГ в Европу. Американцы своего добились.

По итогам 2023 года поставщики из США стали ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок.

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