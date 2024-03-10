США стали главным поставщиком СПГ в Европу. Американцы своего добились.

По итогам 2023 года поставщики из США стали ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Получать дешевые ресурсы и называть Россию «плохим союзником» больше не получится: Сергей Лавров поставил ультиматум Пашиняну
- Легендарный Дукалис отказался зачитывать на камеру текст об «умирающей России» и послал сценаристов куда подальше, встал и ушел. Видео.
- Россия «недопустимо жестко» остановила маневры авианосца США «Джордж Буш». Протест Пентагона комментирует Олег Барабанов
Свежие комментарии