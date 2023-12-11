На Смоленщине изменились критерии для получения единого пособия

Правительство скорректировало требования, чтобы еще больше семей смогли получать финансовую помощь С декабря в Смоленской области были внесены корректировки в ряд оснований для назначения единого пособия.
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