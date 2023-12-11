Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    А кто Вам обещал 13 пенсию? Прочли в интернете? Ну, ну! На заборе тоже написано...Что изменится в д...
  • алевтина новикова
    То есть тринадцатой пенсии не будет.Класс!!!Что изменится в д...
  • igor_wolf191169 Wolf
    Слава Богу ещё для одного Война закончилась война .........После страшного ш...

На Смоленщине изменились критерии для получения единого пособия

На Смоленщине изменились критерии для получения единого пособия

Правительство скорректировало требования, чтобы еще больше семей смогли получать финансовую помощь С декабря в Смоленской области были внесены корректировки в ряд оснований для назначения единого пособия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх