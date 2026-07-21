В Барнауле запретили использовать здание на улице Попова, в котором десятки арендаторов

Речь идет об объекте площадью более 52 тысяч квадратных метров В Барнауле судебные приставы приостановили эксплуатацию административного здания на улице Попова после выявления нарушений требований пожарной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии