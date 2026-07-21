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В Барнауле запретили использовать здание на улице Попова, в котором десятки арендаторов

В Барнауле запретили использовать здание на улице Попова, в котором десятки арендаторов

Речь идет об объекте площадью более 52 тысяч квадратных метров В Барнауле судебные приставы приостановили эксплуатацию административного здания на улице Попова после выявления нарушений требований пожарной безопасности.

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