Копылов — о победе над Готье: мне кажется, это сон

Российский боец Роман Копылов высказался о победе над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332 в Солт‑Лейк‑Сити.
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