В США признали успехи России. Замглавы ЦРУ заявил о продвижении российских сил к Покровску

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что что российские силы продвигаются в направлении Покровска на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).
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