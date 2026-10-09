Этот день в авиации. 9 октября

1890 - Первое испытание моноплана "Эол" с паровой машиной и тянущим винтом во Франции, К.Адер пролетел около 50 м на высоте около 20 сантиметров.
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