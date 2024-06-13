Ученые провели испытания человеческих антител против яда черной вдовы

Научная группа из Германии и Мексики совместно с международным консорциумом PETA E.V. и компанией YUMAB провела успешное исследование, направленное на разработку нового метода лечения отравления черной вдовой.
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