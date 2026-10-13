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Новости Тамбова

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ХК "Тамбов" уступил тюменскому "Рубину" в овертайме

ХК "Тамбов" уступил тюменскому "Рубину" в овертайме

Хоккейный клуб "Тамбов" провёл выездной матч в Тюмени, где соперником стала местная команда "Рубин".  Первый период сложился для тамбовской команды неудачно.

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