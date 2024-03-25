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Вечерний Новосибирск

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Мощная магнитная буря достигла Новосибирска утром 25 марта

Мощная магнитная буря достигла Новосибирска утром 25 марта

Общая длительность с момента нарастания активности группы пятен 3615 составляет более двух часов. Как сообщил астроном из города Обь Александр Димов, на текущий момент происходит спад, но уровень активности остаётся выше М2,7.

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