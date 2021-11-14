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Як постачальнику публічної закупівлі одразу отримувати оплату за товар?

Цього літа за ініціативою системи публічних закупівель Прозорро та Міністерства економіки в Україні з’явився новий фінансовий інструмент для здійснення угод між представниками бізнесу та державними замовниками — онлайн-платформа «Факторинг Хаб».

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