Светлана Кондрашова, Темур Пипия. Факт вызова службой госбезопасности Грузии на допрос трех сербских граждан, являющихся членами организации «CANVAS», подтвердил неголословность недавнего заявления грузинской Службы государственной безопасности (СГБ) о готовящемся насильственном свержении нынешних властей страны и беспристрастность предложенного «ПолитНавигатором» анализа политической ситуации, складывающейся в маленькой закавказской стране в преддверии судьбоносных выборов 2024 года, который был сделан экс-министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе в одном из своих последних интервью.