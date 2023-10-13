БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Маховик дестабилизации приостановлен, но опасность госпереворота в Грузии не миновала

Маховик дестабилизации приостановлен, но опасность госпереворота в Грузии не миновала

Светлана Кондрашова, Темур Пипия.   Факт вызова службой госбезопасности Грузии на допрос трех сербских граждан, являющихся членами организации «CANVAS», подтвердил неголословность недавнего заявления грузинской Службы государственной безопасности (СГБ) о готовящемся насильственном свержении нынешних властей страны и беспристрастность предложенного «ПолитНавигатором» анализа политической ситуации, складывающейся в маленькой закавказской стране в преддверии судьбоносных выборов 2024 года, который был сделан экс-министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе в одном из своих последних интервью.

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