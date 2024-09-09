Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных и жизненных переписок для поднятие настроения

15 смешных и жизненных переписок для поднятие настроения

Некоторые переписки слишком личные, чтобы показывать их другим. Скажем так: любая переписка личная, но иногда они получаются такими смешными, что хочется поделиться их скриншотами с другими хотя бы анонимно.

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