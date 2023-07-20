Советские фильмы, которые стали самыми кассовыми в истории СССР

Внезапный вопрос: а знаете ли вы, какой советский фильм является самым кассовым? Если вдруг не знаете, то вам очень повезло, так как эти данные есть, и мы покажем вам аж топ-10 самых успешных отечественных фильмов в истории советского проката.
Внезапный вопрос: а знаете ли вы, какой советский фильм является самым кассовым? Если вдруг не знаете, то вам очень повезло, так как эти данные есть, и мы покажем вам аж топ-10 самых успешных отечественных фильмов в истории советского проката.
Свежие комментарии