Ввоз и ныне там: в России растет серый рынок смартфонов

/*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*//*-->*/Объемы незаконного ввоза на территорию РФ электроники, в том числе смартфонов, растут, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе.
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