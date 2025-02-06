Стало известно, сколько процентов петербуржцев считают домовые чаты полезными

Большинство жителей города уверены в этом Домовые чаты помогают решать возникающие проблемы, считают участники опроса, который «Петербургский дневник» провел совместно с порталом «Единой карты петербуржца» (ЕКП).
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