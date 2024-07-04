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Татар-информ

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Антиплагиат и «Татарская вселенная»: КФУ презентовал новые проекты на татарском языке

Антиплагиат и «Татарская вселенная»: КФУ презентовал новые проекты на татарском языке

Как выявить заимствованный текст на татарском языке, рассказать интересно об ученых в видеоформате и чем полезен новый портал «Татар галәме» вице-спикеру парламента Татарстана, главе Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка Марату Ахметову рассказали в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

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