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Царьград

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Больше не больно: Умерла Таисия Шеремет - автор блога о муковисцидозе. Что известно о смерти

Больше не больно: Умерла Таисия Шеремет - автор блога о муковисцидозе. Что известно о смерти

Российская журналиста Таисия Шеремет скончалась, не выдержав борьбы с генетическим заболеванием - она страдала муковисцидозом.

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