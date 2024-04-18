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Военное обозрение

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На выставке вооружений в США продемонстрировали новую «гиперзвуковую» ракету Mako для поражения систем ПВО

На выставке вооружений в США продемонстрировали новую «гиперзвуковую» ракету Mako для поражения систем ПВО

Однако у экспертов возникли сомнения относительно того, можно ли ее действительно считать гиперзвуковой.

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