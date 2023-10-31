БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    хуже пизд..долПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Владимир Нелюбин
    А я поддержу это подразделение..израйльские фашисты совсем оборзели..палистинцам надо помочь..Батальон им. Шейх...
  • 59
    Хохлоскот тупорылыйПроизводство боеп...

Битва за Авдеевку: ВС РФ обошли укрепрайон «Царская охота» и сжали «клещи» с 9 до 7 км

Битва за Авдеевку: ВС РФ обошли укрепрайон «Царская охота» и сжали «клещи» с 9 до 7 км

Украинские эксперты полагают, что вместо операции «петля» русские загоняют ВСУ в «огненный мешок с тонким горлышком» Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Украинские боевики за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх