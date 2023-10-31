Битва за Авдеевку: ВС РФ обошли укрепрайон «Царская охота» и сжали «клещи» с 9 до 7 км

Украинские эксперты полагают, что вместо операции «петля» русские загоняют ВСУ в «огненный мешок с тонким горлышком» Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Украинские боевики за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает Совместный центр контроля и координации.
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