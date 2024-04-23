Экспорт оружия «диктаторским режимам» назвали проблемой военного производства ЕС

Sipri: ЕС экспортирует оружие диктаторам и тратит на него больше денег, чем РФ Военное производство в Европейском союзе (ЕС) нескоординированно, из-за чего оружие приходится экспортировать жестким «диктаторским режимам».
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