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Закон, порядок, государство

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Операторы БпЛА гвардейского мотострелкового соединения «Южной» группировки войск показали полевую мастерскую, где они настраивают и ремонтируют квадрокоптеры

Операторы БпЛА гвардейского мотострелкового соединения «Южной» группировки войск показали полевую мастерскую, где они настраивают и ремонтируют квадрокоптеры

Операторы ведут разведку 24 часа в сутки, определяя месторасположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ.

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