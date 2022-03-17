Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» КФл уничтожил воздушные цели условного противника в море

Перед выходом в море инженеры-механики произвели полную проверку всех систем корабля, орудий. В море военнослужащие выполнили противовоздушную разведку и оборону.
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