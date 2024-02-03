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Медведев: «Глубоко наплевать» на «чувства» Японии — на Курилах разместим новое оружие

Медведев: «Глубоко наплевать» на «чувства» Японии — на Курилах разместим новое оружие

Будет расти стратегическая роль Курильских островов, где Россия планирует разместить новое оружие.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Суши любим и едим, но Курил не отдадим!(с) :) А мне его посты настроение поднимают), не знаю почему, но как-то от сердца он шарашит, а желтолицые офигевшие, они не угомонятся, к Годзилле не ходи:).
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5 час.
Игорь Прийма
Да, выразился он в этот раз СМАЧНО... !👍😀
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5 час.
Наталия Шумакова
Япония хочет вернуть острова, которых лишилась в результате нападения на СССР в ВОВ. Не напали бы -  не потеряли. Она хочет мира с Россией? Ха-ха три раза.
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3 час.

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