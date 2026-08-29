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День кино: крест на "Марике" и ожидание Сталина

День кино: крест на "Марике" и ожидание Сталина

На этой неделе главным событием стал День кино — его традиционно отмечают 27 августа. Это, конечно, в большей мере профессиональный праздник кинематографистов, но и любители кино тоже не остаются в стороне: смотрят, критикуют, предлагают .

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