В Севастополе представили новый единый школьный дневник

Чему посвящён дневник севастопольского школьника в 2026-2027 учебном году, рассказал глава региона.В Севастополе ещё ни разу не отказывались от бумажной версии дневника для учащихся школ.
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