Экс-офицер СБУ: Иностранцы массово покидают ВСУ и критикуют условия службы

Бывший офицер украинских спецслужб Василий Прозоров проинформировал о том, что целые отряды, которые набирались из зарубежных граждан, стали уходить из Вооружённых сил Украины, критикуя то, как именно им приходилось служить.
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