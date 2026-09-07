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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин открыл новый участок МСД на юге Москвы

Сергей Собянин открыл новый участок МСД на юге Москвы

Завершена прокладка очередного участка Московского скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы. Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.

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