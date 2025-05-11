Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elvira braude Braude
    Эльвира : Хочу верить, что в деле Генерала И.Попова разберутся профессиональные  военные юристы и помогут  распутать ...Не надо "закапыва...
  • Игорь Круглий
    Ты не Nata, ты НАТО.  Когда свою  тупость перестанете  показывать?  На карту  хоть  раз  посмотри.  Ты что ли  за бес...Кто кого соблазня...
  • Искандер
    Неее... Ингерманда ебланская, старуха  без социальной ответственности, отлёживалась за унитазом привокзального нужник...Скандал в МТС Пер...

Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх