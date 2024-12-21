Две золотые медали чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу завоевал уроженец Майкопа Магомед-Эмин Шахгиреев

Две золотые медали чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу (ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO 2024) среди белых поясов в весовой категории 75 кг завоевал уроженец Майкопа Магомед-Эмин Шахгиреев Кроме того, успешно на турнире ACBJJ выступил и наш земляк Дамир Бадже.
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