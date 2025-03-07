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Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным

Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным

США, похоже, не оставляют попыток выйти на мирные переговоры по украинскому вопросу с Россией единым фронтом – вместе с Украиной и Еврсоюзом.

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Комментарии
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Семен Демин
Россию.
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8 час.
Семен Демин
Доигрались в договорняки. Надо было воевать по-настоящему с самого начала, когда ВС РФ стояли под Киевом. А теперь ждем, что скажет &quot;добрый&quot; Трамп.  Стыдоба!
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8 час.
Михалыч
Все очень просто: на переговоры 1:3 нам выходить нельзя!!! Можно выйти с Китаем и Председателем БРИКС, но только при условиях: когда ни один террорист Окраины не будет на нашей земле, легитимности Президента Окраины, полной солидарности с нами Китая и БРИКС!!! Или будем ждать когда наши солдаты очистят всю территорию Окраины.
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5 час.
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