США, похоже, не оставляют попыток выйти на мирные переговоры по украинскому вопросу с Россией единым фронтом – вместе с Украиной и Еврсоюзом.
Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным
Комментарии
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Семен Демин
Россию.
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8 час.
Семен Демин
Доигрались в договорняки. Надо было воевать по-настоящему с самого начала, когда ВС РФ стояли под Киевом. А теперь ждем, что скажет "добрый" Трамп. Стыдоба!
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8 час.
Михалыч
Все очень просто: на переговоры 1:3 нам выходить нельзя!!! Можно выйти с Китаем и Председателем БРИКС, но только при условиях: когда ни один террорист Окраины не будет на нашей земле, легитимности Президента Окраины, полной солидарности с нами Китая и БРИКС!!! Или будем ждать когда наши солдаты очистят всю территорию Окраины.
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5 час.
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