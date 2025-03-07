Доигрались в договорняки. Надо было воевать по-настоящему с самого начала, когда ВС РФ стояли под Киевом. А теперь ждем, что скажет "добрый" Трамп. Стыдоба!

Михалыч

Все очень просто: на переговоры 1:3 нам выходить нельзя!!! Можно выйти с Китаем и Председателем БРИКС, но только при условиях: когда ни один террорист Окраины не будет на нашей земле, легитимности Президента Окраины, полной солидарности с нами Китая и БРИКС!!! Или будем ждать когда наши солдаты очистят всю территорию Окраины.