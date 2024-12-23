Зампред комитета красноярского ЗС рассказала, о чем попросит Деда Мороза

КРАСНОЯРСК, 23 декабря, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Ирина Субочева попросит у Деда Мороза процветания для своего родного Норильска.
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