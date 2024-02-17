Loongson создал конкурента AMD. Это китайский серверный процессор

Компания Loongson представила чип 3C6000, призванный конкурировать с процессорами Zen 3 от AMDКитайская компания Loongson представила свой новейший серверный процессор 3C6000, основанный на архитектуре ядра LA664.
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