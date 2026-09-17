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В Ростове-на-Дону возникли перебои со светом после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону возникли перебои со светом после атаки БПЛА

Ростов-на-Дону ночью подвергся массированной атаке вражеских дронов. В четырех районах города нарушено электроснабжение из-за повреждения трансформаторной подстанции вследствие падения обломков БПЛА.

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