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«Интер» хочет подписать хавбека «Аякса» Классена. Ван де Бек тоже в шорт-листе

«Интер» хочет подписать хавбека «Аякса» Классена. Ван де Бек тоже в шорт-листе

Миланцы контактируют с амстердамским клубом о трансфере 30-летнего игрока сборной Нидерландов, который в июне 2024 года может стать свободным агентом.

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