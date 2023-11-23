Автоэксперт Пономарев призвал проверить масло, подвеску и тормоза перед зимой

Перед наступлением зимнего сезона в автомобиле следует провести комплексную диагностику, обратив внимание на состояние уплотнений, убедиться в отсутствии течей технических жидкостей и выбрать масло с необходимым индексом вязкости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии