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Как долго западные пастухи будут кричать «волки!» ?

Как долго западные пастухи будут кричать «волки!» ?

Почему действия и заявления западных политиков становятся все более странными, бессмысленными и необъяснимыми? Любому вменяемому человеку понятно, что никакого политического смысла (не говоря уже об экономическом) в их словах и поступках нет.

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