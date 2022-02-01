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Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 2 февраля

Новость будет обновляться по мере появления результатов Олимпиады 2022 за 2 февраля. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир, сессия 1   15:05 — Швеция — Великобритания 15:05 — Австралия — США 15:05 — Норвегия — Чехия 15:05 — Китай — Швейцария .

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