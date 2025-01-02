Агент Овечкина отказался комментировать видео с нецензурной бранью хоккеиста

Агент российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Глеб Чистяков в комментарии "Матч ТВ" тремя словами отреагировал на видеозапись, на которой запечатлено, как хоккеист нецензурно выражается после матча с "Бостон Брюинз".