Агент Овечкина отказался комментировать видео с нецензурной бранью хоккеиста

Агент российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Глеб Чистяков в комментарии "Матч ТВ" тремя словами отреагировал на видеозапись, на которой запечатлено, как хоккеист нецензурно выражается после матча с "Бостон Брюинз".
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