🚰 В Евпатории жителям верхних этажей многоквартирных домов восстановят водоснабжение к вечеру Сейчас потребители 4-5 этажей МКД не получают воду.
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🚰 В Евпатории жителям верхних этажей многоквартирных домов восстановят водоснабжение к вечеру Сейчас потребители 4-5 этажей МКД не получают воду.