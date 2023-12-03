Олимпийская чемпионка Шишкина: в РФ есть проблема насилия в спортшколах

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, у которой есть собственная школа синхронного плавания, рассказала, что в России существует проблема психологического и физического насилия над детьми в спортивных школах, передает "Спорт-Экспресс".
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