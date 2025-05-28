Пять подростков погибли, четверо пострадали после нападения в Приангарье

В Байкальске Иркутской области пять подростков погибли при нападении с ножом. Среди погибших также значится нападавший, который скончался в результате устроенного им на месте преступления пожара, сообщили в Следственном комитете России.
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