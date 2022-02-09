Сибирь.Реалии

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Депутат раскритиковал предложение ФСБ об ответственности школ за антитеррор

Депутат раскритиковал предложение ФСБ об ответственности школ за антитеррор

Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин считает необоснованными предложения директора ФСБ Александра Бортникова о необходимости ужесточения ответственности директоров школ и вузов за организацию антитеррористической работы.

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