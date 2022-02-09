Депутат раскритиковал предложение ФСБ об ответственности школ за антитеррор

Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин считает необоснованными предложения директора ФСБ Александра Бортникова о необходимости ужесточения ответственности директоров школ и вузов за организацию антитеррористической работы.
Депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин считает необоснованными предложения директора ФСБ Александра Бортникова о необходимости ужесточения ответственности директоров школ и вузов за организацию антитеррористической работы.
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