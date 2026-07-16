Либерал Надеждин оказался злостным должником и не может сбежать из страны. Долг почти в 1,5 млн рублей взыскивают с одного из лидером либеральной оппозиции — иноагента Бориса Надеждина*, стало известно СМИ.
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