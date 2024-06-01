Сын Джо Байдена предстанет перед судом 3 июня

Процесс о незаконном приобретении и владении оружием начнется в Делавэре. Хантеру Байдену могут грозить десятки лет тюрьмыВсего несколько дней назад Дональд Трамп установил исторический прецедент как первый осужденный экс-президент США, а теперь свою строку в летопись готовятся вписать демократы.