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Сын Джо Байдена предстанет перед судом 3 июня

Сын Джо Байдена предстанет перед судом 3 июня

Процесс о незаконном приобретении и владении оружием начнется в Делавэре. Хантеру Байдену могут грозить десятки лет тюрьмыВсего несколько дней назад Дональд Трамп установил исторический прецедент как первый осужденный экс-президент США, а теперь свою строку в летопись готовятся вписать демократы.

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